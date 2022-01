Wochenausblick: Einzelhandelsumsätze und Dividenden

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neue Dividendenzahlungen namhafter Unternehmen sowie wichtige Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen in Europa.



Montag

Das französische Unternehmen TotalEnergies zahlt Dividende. An der Konjunkturfront bleibt es eher ruhig.





Dienstag

Dienstagmorgen erreichen uns Zahlen aus dem Englischsprachigen Raum: Das US-amerikanische Institute for Supply Management veröffentlicht die Auswertung der Geschäftsbedingung des verarbeitenden Gewerbes. Außerdem publiziert das Statistische Bundesamt die deutschen Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich.

Mittwoch

An diesem Mittwoch erreichen uns wieder Daten aus den USA: Das Federal Open Market Committee veröffentlicht das aktuelle Sitzungsprotokoll, welches die langfristige Offenmarktpolitik der USA indiziert. Zudem zahlt JPMorgan Chase & Co. Dividende.

Donnerstag

Der Donnerstag startet mit Neuigkeiten aus Deutschland: Destatis veröffentlicht den Harmonisierten Verbraucherpreisindex. Außerdem zahlt Mastercard Inc. Dividende.

Freitag

Am Freitag erreicht uns das Highlight der Woche: Eurostat veröffentlicht den Verbraucherpreisindex der Eurozone im Jahresvergleich. Im selben Zuge werden die Einzelhandelsumsätze er Eurozone veröffentlicht.

