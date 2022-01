DJ Deutsche Wohnen beruft Kanellopoulos und Lars Urbansky zu Co-CEOs

FRANKFURT (Dow Jones)--Die mehrheitlich zu Vonovia gehörende Deutsche Wohnen hat einen neuen Vorstand und Aufsichtsrat. Wie der Berliner Wohnimmobilienkonzern am Sonntag mitteilte, hat der neu konstituierte Aufsichtsrat Konstantina Kanellopoulos und Lars Urbansky zu Co-CEOs ernannt.

Der frühere CEO Michael Zahn hatte den Konzern zum 31. Dezember verlassen.

Wie Deutsche Wohnen weiter mitteilte, soll Philip Grosse, der seit 1. Januar CFO des Mehrheitseigentümers Vonovia ist, bis 31. März auch CFO der Deutsche Wohnen bleiben. Ab 1. April wird Olaf Weber dann Grosse als CFO bei Deutsche Wohnen ablösen, er wurde zum Vorstandsmitglied bestellt.

Kanellopoulos und Weber kommen von Vonovia. Kanellopoulos verantwortet bei Vonovia als Generalbevollmächtigte den Bereich Value-Add. Im Vorstand der Deutsche Wohnen ist sie verantwortlich für technische Infrastruktur, IT, Neubau und Bestandsinvestitionen, Recht und Compliance, Nachhaltigkeit und Public Affairs.

Urbansky, bisher COO der Deutsche Wohnen, soll im Vorstand für Property Management, Facility Management, Kundenkommunikation und Strategie, Personal, Investmentmanagement, Integration sowie Pflege zuständig sein.

Weber leitet bisher bei Vonovia den Bereich Finanzen und Treasury. Im Vorstand der Deutsche Wohnen ist er zuständig für das Finanzressort, ab 1. April zusätzlich für Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations und Steuern.

Zur neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Deutsche Wohnen wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats am Sonntag Helene von Roeder gewählt. Von Roeder ist Vorständin für Digitalisierung und Innovation bei Vonovia. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Florian Stetter gewählt. Neu in den Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen bestellt wurden den Angaben zufolge Fabian Heß, Peter Hohlbein, Christoph Schauerte und Simone Schumacher.

Vonovia hält rund 87 Prozent an der Deutsche Wohnen.

