Nach einem freundlichen Jahresausklang dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start in das Handelsjahr 2022 ruhig angehen lassen. Am Montagmorgen wurde der deutsche Leitindex rund eine Stunde Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn rund 0,4 Prozent höher bei 15.909 Punkten gesehen. Der DAX hatte sich in den letzten Tagen des alten Jahres mit einer Erholungsrally wieder der Marke von 16.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...