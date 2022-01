TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX)- Der Aktienmarkt in Hongkong ist mit Verlusten in das neue Jahr gestartet. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion fiel der Hang-Seng-Index zuletzt um 0,72 Prozent auf 23 230 Punkte. Die Börsen in Japan, Festlandchina und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Belastet wurden die Aktien in Hongkong Händlern zufolge von einer trüben Stimmung bei Technologiewerten und anhaltenden Sorgen über die Finanzlage chinesischer Immobilienentwickler. Letztere litten unter der Handelsaussetzung der Papiere des angeschlagenen Immobilienkonzerns Evergrande. Die Aussetzung erfolgte nach einem Bericht lokaler Medien, wonach Evergrande zum Abriss von Wohnblöcken in einer Siedlung in der Provinz Hainan aufgefordert worden sei. Zu den größten Kursverlierern in Hongkong gehörten die Aktien des Online-Händlers Alibaba mit einem Minus von sieben Prozent./edh/

