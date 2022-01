ams OSRAM gibt Abschluss des Wandelanleihenrückkaufprogramms bekanntJulius Bär Gruppe verkauft Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG im Rahmen eines Management-Buyouts Nestle beendet Aktienrückkauf - Neues Programm ab Januar 2022Zurich verkauft Altbestand von Lebensversicherungsgeschäft in Italien Adler Group S.A. schließt Portfolioverkauf von ca. 15.500 Einheiten an LEG erfolgreich ab Airbus - Aviation Capital Group bestellt 40 Flugzeuge der A320neo-Familie Delivery Hero - Vereinbarung zum Erwerb von ca. 39,4% von Glovo getroffen und Sachkapitalerhöhung ohne BR Eon-Chef erwartet Aus für viele Gas-Lieferanten in Deutschland (Rheinische Post) Evotec erhält 7,5 Mio. EUR Förderung für Entwicklung eines COVID-19 Medikaments KAP AG hat Kaufvertrag zur ...

