Der Energieversorger Hamburg Energie und das Fernwärme-Unternehmen Wärme Hamburg gehören nun wieder zusammen. Die Hamburger Energiewerke (HEnW) sind am 1. Januar 2022 offiziell gestartet. Damit deckt ein städtischer Energieversorger in Hamburg wieder die komplette Bandbreite der einstigen Stadtwerke ab. Die Fusion geht auf eine Entscheidung der Freien und Hansestadt Hamburg als Eigentümerin der beiden Gesellschaften zurück. Kundinnen und Kunden würden von einem abgestimmten Angebot an Ökostrom- ...

