Eine millionenschwere Förderung für die Entwicklung eines Covid-19-Medikaments hat den Aktien von Evotec am Montagmorgen Rückenwind verliehen. Sie stiegen am Montagmorgen zunächst deutlich an. Derzeit beträgt das Plus 1,2 Prozent auf 43,00 Euro.Wie der Hamburger Biotech-Konzern am Montag mitteilte, erhielt es vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Förderung in Höhe von 7,5 Millionen Euro zur Entwicklung des Mittels EVT075 gegen Covid-19.Mit der Förderung wird Evotec auf der Just - ...

