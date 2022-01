Im vergangenen Jahr habe ich meine Investitionen in den Gesundheitssektor über ETFs deutlich erhöht. Die Branche wird in den kommenden Jahren von einer wachsenden Weltbevölkerung profitieren. In den Industrieländern wird diese Bevölkerung immer älter. Gleichzeitig entsteht für immer mehr Menschen aus den Entwicklungsländern ein Zugang zur Gesundheitsversorgung. All dies geschieht in einer Zeit, in der wir wahrscheinlich zahlreiche bahnbrechende Entwicklungen im Gesundheitssektor erleben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...