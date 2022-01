Rivian hat die Auslieferungen seiner Modelle R1T und R1S mit dem größten Akku auf 2023 verschoben. Der Grund sei, dass die meisten der rund 71.000 Vorbesteller des R1T und R1S in den USA und Kanada die mittlere Batterie-Option gewählt hätten und priorisiert behandelt werden sollen. Das teilte CEO RJ Scaringe in einer E-Mail an Kunden mit. Die größte Akku-Version sei nur von rund 20 Prozent der Kunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...