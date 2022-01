Tesla hat im vergangenen Jahr insgesamt 936.172 Elektroautos ausgeliefert - ein Wachstum von 87 Prozent gegenüber 2020. Im vierten Quartal waren es 308.600 Fahrzeuge - so viele wie nie zuvor in einem Quartal. Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr hatte Tesla noch 499.550 Fahrzeuge ausgeliefert und 509.737 Exemplare gebaut. Mit den nun ausgelieferten 936.172 Fahrzeugen hat Tesla also ein Wachstum von ...

