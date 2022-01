TESLA hat die Zahl der Auslieferungen in 2021 rund verdoppelt. Der Pionier der Elektroautos wird in 2022 nach Erwartung der Analysten von Loup Ventures 1,2 bis 1,3 Mio. Fahrzeuge (Auslieferung) erreichen.



Im vergangenen Jahr wurden 0,936 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert, nach 499.550 Einheiten in 2020.



Im Schlussquartal übergab der Konzern 0,308 Mio. Fahrzeuge und übertraf damit die Erwartung der Analysten um rund 45.000 Stück (im Vorjahr: 180.570).



Die TESLA-Aktie verteuerte sich in 2021 um weitere 49,8 % und beendete das Jahr bei 1.056,78 $.



