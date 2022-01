BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich zum Unterrichtsstart in mehreren Bundesländern nach der Weihnachtspause für weiterhin geöffnete Schulen ausgesprochen. "Präsenzunterricht ist eine Frage der Chancengerechtigkeit", schrieb die FDP-Politikerin am Montag bei Twitter. "Wir müssen alles tun, um Schulen offen zu halten. Allen Schülern, Eltern und Lehrern einen guten und sicheren Start!"

Am Montag begann in mehreren Bundesländern nach der Weihnachtspause wieder die Schule. Sorgen gibt es wegen der befürchteten Omikron-Welle. Zunächst kehrten Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz zurück in den Unterricht. Am Dienstag folgen das Saarland, am Mittwoch Hamburg und - je nach Entscheidung der Schulen - auch Thüringen./jr/DP/mis