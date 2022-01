Hamburg (ots) -- EDEKA beteiligt sich mit VEGINNER an weltweit bekanntem Veganuary- VEGINNER auf allen EDEKA-Kanälen: Rezepte, Tipps, Informationen- MIT LIEBE Vegan-Spezial: In Rekordauflage ab heute in jedem EDEKA-Markt- Startet am 17. Januar: Nationale EDEKA Vegan-Kampagne "Ich, Du, Sie, Wir - alle Vegan!""Sei ein VEGINNER. Probier's vegan. Einen Monat." Dass "vegan" Spaß macht und kein Verzicht bedeuten muss, weiß EDEKA und startet passend zum weltweit bekannten Veganuary die Vegan-Offensive "VEGINNER". Unter dem gleichnamigen Hashtag und unter edeka.de/veginner bietet EDEKA auf allen Kanälen jede Menge Rezepte, Wochenpläne plus Know-how, Tipps und Motivation zum Einstieg in eine vegane Ernährungsweise. Alles einfach und unterhaltsam - ohne erhobenen Zeigefinger. Außerdem bringt EDEKA eine Spezial-Ausgabe seines Kundenmagazins "MIT LIEBE" heraus: Die "MIT LIEBE Vegan-Spezial". Und das in einer Rekordauflage von 2,5 Millionen Exemplaren - ab heute erhältlich in den EDEKA-Märkten, in dem Kund:innen sich zudem über neue Produkte der vegan-Marke "vehappy" freuen können. Am 17. Januar startet schließlich die nationale Kampagne "Ich, Du, Sie, Wir - alle Vegan!".Jede:r darf mitmachen: Zum 8. Mal findet im Januar der Veganuary statt, der Menschen weltweit zu einem veganen Lebensstil ermutigt. Unter VEGINNER nimmt EDEKA seine Kund:innen in diesem Monat an die Hand und bietet allen interessierten "Veginnern" einen bunten Mix aus Rezepten, Wissen und Ratgebern gepaart mit Entertainment in unterschiedlichen On- und Offline-Formaten.Mit EDEKA im Veganuary einen Monat lang VEGINNER seinWas Kund:innen, Interessierte und potenzielle Veginner erwartet?- Rezepte, Wochenplan, Wissen & Co. auf edeka.de und im Newsletter: Unter edeka.de/veginner gibt es neben Rezepten und einem veganen Wochenplan zahlreiche Informationen rund um vegane Ernährung. Auch das Rezept des Tages wird im Veganuary vegan sein. Der Inspirationsnewsletter serviert wöchentlich vegane Rezepte.- EDEKA goes vegan auf YouTube: Im Januar warten insgesamt 8 (Rezept-) Videos auf dem EDEKA YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/c/edeka) - alle(s) vegan, natürlich. Das gilt ab dem 16. Januar einmal mehr: Hier startet das Format "Vegan Impossible" - die vegane Koch-Challenge, bei der die Gesichter des EDEKA-YouTube-Kanals Julia Cawley und Iskander Madjitov im Kochduell gegeneinander antreten und ein veganes Gericht interpretieren. Den Trailer gibt's schon jetzt auf YouTube. Mit 13 veganen Rezepten trumpft obendrein der EDEKA Koch-Kanal (https://www.youtube.com/c/yumtamtam)yumtamtam im Januar auf - immer dienstags, donnerstags und sonntags.- Absolute VEGINNER - Einsteigertipps für vegane Ernährung im ISS SO Podcast (https://www.edeka.de/issso): Ria Rehberg, CEO der Organisation Veganuary, gibt im EDEKA Ernährungspodcast mit Achim Sam Einstiegstipps zur veganen Ernährung.- MIT LIEBE Vegan-Spezial in Rekordauflage: Ab heute erhältlich. Hier warten mehr als 40 leckere und abwechslungsreiche Rezepte, die Kund:innen durch den Veganuary begleiten und Appetit machen auf einen veganen Lebensstil.Sämtliche Rezepte, Videos und Bewegtbildformate gibt's nicht nur auf edeka.de/veginner und YouTube, sondern natürlich auch auf den EDEKA Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, TikTok und Pinterest.vehappy-Sortimentserweiterung & nationale Vegan-Kampagne ab 17. JanuarNatürlichen Geschmack gibt's mit der veganen Marke vehappy bereits seit dem Frühjahr 2021. Mittlerweile gehören neben den Joghurt- und Milchalternativen u. a. veganes Rührei und Tofu in verschiedenen Variationen sowie vegane Burger-Patties, veganes Hack und vegane Tafeln zum Sortiment, das ab Januar weiteren Zuwachs erhält: Beispielsweise die zwei veganen Eissorten "Peanutbutter & Cookies" und "Chocolate Fudge Brownie" sowie durch die Käsealternativen "Reibekäse", "Scheibenkäse" und "Blockkäse.Passend zum Veganuary startet dann auch noch die nationale Kampagne "Ich, Du, Sie, Wir - alle Vegan", deren Auftakt die Premiere des Kampagnen-TV Spots am 17. Januar macht.Mehr Informationen unter: edeka.de/veginnerEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.600 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. 