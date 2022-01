Samsung SDI vermarktet seine aktuellen und künftigen Batterien u.a. für Elektrofahrzeuge unter der neuen Marke "PRiMX". Die Markenregistrierung für PRiMX ist in Südkorea und in Europa abgeschlossen und soll in Kürze auch in den USA erfolgen. "PRiMX" steht dabei für "Prime Battery for Maximum Experience", wie das Unternehmen mitteilt. Unter dieser Marke sollen alle Batterietypen angeboten werden, die ...

