Hamburg (ots) -Der Aufsichtsrat der Biesterfeld AG, Hamburg, hat Peter Wilkes (60) zum 1. Januar 2022 in den Vorstand der Biesterfeld Gruppe berufen. Seine Verantwortung als Sprecher der Geschäftsführung der Biesterfeld Spezialchemie GmbH wird Peter Wilkes weiterhin wahrnehmen."Peter Wilkes ist ein ausgewiesener Kenner der Branche, mit internationaler Erfahrung und großer Expertise. Er hat den Geschäftsbereich Spezialchemie in den letzten Jahren als Sprecher der Geschäftsführung bereits sehr erfolgreich weiterentwickelt und internationalisiert. Als Vorstandsmitglied wird er die weitere strategische Expansion der gesamten Gruppe voranbringen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Peter Wilkes im Vorstand der Biesterfeld AG", erklärt Dirk J. Biesterfeld, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Biesterfeld AG.Zu seiner Ernennung als Vorstand erklärt Peter Wilkes: "Die Biesterfeld Gruppe ist ein echter Global Player und gleichzeitig ein Familienunternehmen mit Tradition und klaren Werten. Ich danke der Familie und dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und den tollen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen für die hervorragende und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Ich freue mich darauf, den Wachstumskurs der Biesterfeld Gruppe mit meinen Vorstandskollegen weiter voranzutreiben."Peter Wilkes ist Diplom-Volkswirt und hält einen Master of Business Administration der Universität von Chicago, Illinois, USA. Er verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrungen in der Spezialchemieindustrie und bekleidete unter anderem Führungspositionen bei Dow Chemicals, Air Products and Chemicals sowie der Kolb AG.Über die Biesterfeld AGDie Biesterfeld AG ist die strategische Holding des Biesterfeld Konzerns, der seit 115 Jahren als Distributions- und Dienstleistungsunternehmen tätig ist. Der Konzern ist eines der führenden Unternehmen in der Chemie- und Kunststoffdistribution mit über 40 Standorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie Afrika. Der im Familienbesitz befindliche Konzern setzt auch in Zukunft auf beständiges, profitables Wachstum seiner vier Geschäftsbereiche Biesterfeld Plastic, Biesterfeld Spezialchemie, Biesterfeld Performance Rubber und Biesterfeld International.