Der Absatz von Solarmodulen legte 2021 laut dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent zu. Rund 10 Prozent des heimischen Stromverbrauchs würden inzwischen aus Photovoltaikanlagen gedeckt, erklärt der Verband. In Deutschland gingen demnach im vergangenen Jahr rund 240.000 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 5,3 GW in Betrieb. So lautet die vorläufige Bilanz des Branchenverbandes BSW. Im Jahr 2020 waren es laut Daten der Bundesnetzagentur 184.000 ...

