Europäische Aktienmärkte handeln höher PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland nach unten korrigiert Delivery Hero (DHER.DE) will seine Beteiligung an Glovo erhöhen Die europäischen Indizes begannen den ersten Handelstag des Jahres 2022 höher, wobei sich der DE30 einem 6-Wochen-Hoch näherte und der französische CAC 40 einen neuen Rekordstand erreichte, da die Anleger die gemischten PMI-Daten verdauten. Der endgültige französische Wert wurde von einem vorläufigen Wert von 54,9 auf 55,6 im Dezember nach oben korrigiert und lag damit leicht ...

