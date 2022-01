Die Aktie von Tesla gibt zum Jahresstart gleich kräftig Gas. Das Papier gewinnt vorbörslich rund sieben Prozent auf 1.130 Dollar. Grund für den Kurssprung sind starke Auslieferungszahlen im vergangenen Quartal.Wie der Elektroauto-Hersteller mitgeteilt hat, wurden in den letzten drei Monaten des Jahres 308.600 Fahrzeuge an die Kunden gebracht. Im gesamten Jahr kommt Tesla damit auf gut 936.000 Auslieferungen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020.Der Vorreiter bei der Auto-Elektrifizierung ...

