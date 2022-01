FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer gut eineinhalb monatigen Verschnaufpause haben die Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG am Montag mit dem Sprung auf ein Hoch seit 2018 einen Ausbruchsversuch nach oben gestartet. Sie stiegen in der Spitze bis auf gut 2,92 Euro und führten den SDax zuletzt mit einem Plus von noch 9,5 Prozent auf 2,90 Euro an.

Mit einem Plus von mehr als 230 Prozent waren die HeidelDruck-Papiere im vergangenen Jahr der zweitgrößte Gewinner im SDax, in den sie erst im Dezember zurückgekehrt waren. Die Titel profitieren vom Konzernumbau, der die Profitabilität verbessern soll. Zudem wächst das Unternehmen kräftig im noch jungen Geschäft mit Elektroauto-Ladeboxen für daheim. Künftig sollen auch Ladelösungen für den öffentlichen und halböffentlichen Raum angeboten werden. Dazu hatte der Konzern im Dezember die Ladesäulentechnologie vom Energiekonzern EnBW gekauft./mis/jha/