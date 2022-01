München (ots) -Das Jahr 2022 steht bei dem Sekundärmarktspezialisten CMTA AG ganz im Zeichen des Wachstums. Mit dem Markteintritt der CMTA AG in Deutschland, baut das Fixed-Income-FinTech seine Marktpräsenz in Europa weiter aus. Deutschland stellt damit den europaweiten Start der klaren Strategie von persönlichem Vor-Ort-Service durch erfahrene Expert:innen und Digitalisierung dar.CMTA AG unterstützt erfolgreich professionelle Markteilnehmer:innen in allen Bereichen des Fixed Income Markts. Durch die digitale Vernetzung von Trading Knowhow mit Bondkennzahlen in Realtime erschließt die CMTA AG eine neue Dynamik, Qualität und Transparenz im Bondhandel. Die persönliche Betreuung durch erfahrene Mitarbeiter:innen vor Ort stellt gemeinsam mit der Digitalisierung die Kernstrategie der CMTA AG dar.Der Markteintritt in Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der internationalen Wachstumsstrategie der CMTA AG. Ein entscheidender Aspekt ist die Konzentration auf Technologie und Innovation gepaart mit Kundennähe und Präsenz in sämtlichen europäischen Märkten.Die Leitung der Zweigniederlassung übernehmen Thomas Dunne und Matthias Maxa. Mit ihnen konnte die CMTA AG erfahrene Branchenexperten gewinnen, welche über profunde Kenntnisse des deutschen Marktes und der regionalen Kundenbedürfnisse verfügen.Aus der Überzeugung, durch neue technologische Möglichkeiten in der Entwicklung von Softwarelösungen den Menschen bestmöglich befähigen zu können, hat die CMTA AG in den letzten Jahren eine interne Software-Plattform entwickelt um den Handel von Anleihen, Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen entscheidend zu verbessern.Christoph Müller, CEO, kommentiert: "Im Rahmen des europaweiten Rollouts werden zahlreiche neue Talente eingestellt, die Freude daran haben, die Zukunft des Finanzmarkts mitzugestalten. Wir freuen uns besonders den Markteintritt in Deutschland mit persönlich hochgeschätzten, erfahrenen neuen Kollegen wie Thomas Dunne, Matthias Maxa und Christian Thumerer bekannt zu geben."Pressekontakt:Sarah WeihsCommunication & HRsarah.weihs@cmta.athttps://www.cmta.at/Original-Content von: CMTA AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135321/5112547