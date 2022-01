Die S Immo begibt einen weiteren Green Bond mit einem Volumen von 50 Mio. Euro mit Aufstockungsoption und einer Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon sowie die Rendite der fix verzinsten Anleihe beträgt 1,25 Prozent per annum. Die Anleihe mit einer Stückelung von 500 Euro befindet sich derzeit in der Vermarktung und kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland noch bis zum 7. Jänner 2022 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment corporates prime notieren. S Immo-CEO Bruno Ettenauer: "Mit der Emission eines weiteren Green Bonds führen wir unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit fort. Moderne und energieeffiziente Immobilien mit ...

