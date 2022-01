DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien und Japan bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Neujahr geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.789,25 +0,6% +0,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.444,25 +0,8% +0,8% Euro-Stoxx-50 4.343,24 +1,0% +1,0% Stoxx-50 3.846,25 +0,7% +0,7% DAX 16.028,74 +0,9% +0,9% CAC 7.236,61 +1,2% +1,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,40 +0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,95 75,21 +1,0% 0,74 +1,0% Brent/ICE 78,71 77,78 +1,2% 0,93 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,22 1.829,51 -0,3% -5,29 -0,3% Silber (Spot) 23,22 23,31 -0,4% -0,09 -0,4% Platin (Spot) 980,96 970,50 +1,1% +10,46 +1,1% Kupfer-Future 4,46 4,46 -0,0% -0,00 -0,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Aufschlägen werden die US-Börsen zum Start in das neue Jahr erwartet. Im Blick steht weiter die hoch-ansteckende Omikron-Variante des Corona-Virus. Hier hilft die Hoffnung, dass die Krankheitsverläufe milder sind als bei den bisherigen Varianten. Im vorbörslichen Handel springen die Aktien von Tesla um 7 Prozent in die Höhe, nachdem der Elektrofahrzeughersteller bekannt gab, dass die jährlichen Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2021 um 87 Prozent gestiegen sind und damit so stark wie seit Jahren nicht mehr.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,2 1. Veröff.: 57,8 zuvor: 59,1 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Marktteilnehmer setzen europaweit auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung. Die Umsätze dürften aber weiter eher dünn bleiben. Unter den Einzelaktien stehen Iveco Group im Blick. Der italienische Konkurrent von Daimler Truck und Traton von Volkswagen feiert in Mailand ein schwaches Börsendebüt. Nach einem ersten Kurs bei 11,26 Euro handelt die Aktie aktuell mit 10,15 Euro deutlich niedriger. Der Sektor der Autowerte ist dank guter Absatzzahlen von Tesla mit 2,2 Prozent der stärkste in Europa. Kräftig gesucht ist auch die Branche der Fluglinien. Unter anderem steigen Lufthansa und Fraport um bis zu 6,4 Prozent und Air France KLM um 5 Prozent. Hier treibt eine positive Studie der Citigroup. Delivery Hero steigen um 0,6 Prozent nach der Bekanntgabe, die Mehrheit an der spanischen Lieferplattform Glovo gekauft zu haben. In Paris steigen Energieversorger EdF um 3 Prozent. Hier treibt die Einstufung von Atomkraft im Vorschlag der EU-Kommission als grüne Energie. Positiv bei Adler Group kommt der Abschluss des Verkaufs von Wohn- und Gewerbeeinheiten an. Die Aktien klettern 7,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1359 -0,1% 1,1337 1,1325 -0,1% EUR/JPY 130,68 -0,2% 130,75 130,39 -0,2% EUR/CHF 1,0359 -0,1% 1,0368 1,0352 -0,2% EUR/GBP 0,8405 -0,0% 0,8398 0,8390 +0,0% USD/JPY 115,05 -0,1% 115,33 115,14 -0,1% GBP/USD 1,3515 -0,1% 1,3501 1,3498 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,3658 +0,1% 6,3616 6,3753 +0,2% Bitcoin BTC/USD 47.278,27 +0,0% 46.995,21 47.291,36 -0,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr ruhig sind die asiatischen Börsen in das neue Jahr gestartet. Dort, wo gehandelt wurde, waren die Umsätze dünn. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,7 Prozent. Dort waren die Aktien von China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt. Einen Grund dafür nannte Evergrande zunächst nicht. Die Immobilien-Investmentgesellschaft Cifi Holdings hat indessen mitgeteilt, dass sie die am 7. Januar 2022 fällige und mit 5,5 Prozent verzinste Anleihe der hochverschuldeten Evergrande ablösen möchte. Der Kurs der Cifi-Aktie fiel in Hongkong um 5,1 Prozent.

Starke Dezember-Absatzzahlen verhalfen den Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos zu Kursgewinnen. Xpeng stiegen um 5,5 Prozent und Li Auto um 3,3 Prozent.

An der Börse im südkoreanischen Seoul ging es derweil mit dem Kospi um 0,4 Prozent nach oben. Unterstützung erhielten die Kurse von starken Exportdaten, die am Neujahrstag veröffentlicht wurden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Post gleicht CO2-Emissionen bei Briefen automatisch aus

Die Deutsche Post kompensiert ab sofort die beim Brieftransport entstehenden CO2-Emissionen ohne Aufpreis. Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, ist die sogenannte GoGreen-Versandoption nun kostenlos erhältlich und auch für Privatkunden verfügbar. Bisher war sie kostenpflichtig und nur für Geschäftskunden mit einem Versandvolumen von mindestens 50.000 Sendungen pro Jahr verfügbar.

Deutsche Wohnen beruft Kanellopoulos und Lars Urbansky zu Co-CEOs

Die mehrheitlich zu Vonovia gehörende Deutsche Wohnen hat einen neuen Vorstand und Aufsichtsrat. Wie der Berliner Wohnimmobilienkonzern am Sonntag mitteilte, hat der neu konstituierte Aufsichtsrat Konstantina Kanellopoulos und Lars Urbansky zu Co-CEOs ernannt.

Krankenkassen müssen keine Nahrungsergänzungsmittel bezahlen

Gesetzliche Krankenkassen müssen die Kosten für Nahrungsergänzungsmittel in aller Regel nicht übernehmen. Das hat das Landessozialgericht (LSG) der Länder Niedersachsen und Bremen in einer Entscheidung klargestellt. Die Richter wiesen die Klage einer an einer Histamin-Intoleranz leidenden 50-Jährigen ab, die sich die Auslagen für ein Präparat von ihrer Kasse erstatten lassen wollte.

Airbus gründet neue Flugzeugstruktur-Tochter in Frankreich

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat am 1. Januar eine neue Tochtergesellschaft gegründet: Airbus Atlantic bündelt die Stärken, Ressourcen und Kompetenzen der Konzernstandorte in Nantes und Montoir-de-Bretagne, die mit ihren Aktivitäten verbundenen zentralen Funktionen sowie die weltweiten Standorte von Stelia Aerospace, wie die Airbus SE mitteilte. Der europäische Konzern hatte die Gründung im April im Zuge eines Neuaufstellung seiner Flugzeugstruktur-Montage in Europa angekündigt.

Julius Bär verkauft Wergen & Partner im Rahmen von Management-Buyouts

Die Schweizer Privatbank Julius Bär verkauft sämtliche Aktien an der Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG an das Management des unabhängigen Vermögensverwalters mit Sitz in Zürich. Die Entscheidung zum Verkauf sei im Zuge einer Überprüfung ihrer strategischen Beteiligungen getroffen worden. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2022 vollzogen werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

LG Energy Solution peilt Erlös bis zu 10,8 Mrd USD an

Der Elektroautobatterielieferant LG Energy Solution will im Rahmen des geplanten Börsengangs bis zu 10,8 Milliarden US-Dollar erlösen und könnte damit zum größten IPO werden, den es in Südkorea je gab. Wie aus dem Term Sheet hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einblick hatte, will die Tochtergesellschaft von LG Chem Ltd. 42,50 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 257.000 bis 300.000 koreanische Wong (KRW) (ca. 190 bis 220 Euro) verkaufen.

CEO: Safran will in diesem Jahr 12.000 Mitarbeiter einstellen

Der französische Hersteller von Flugzeugtriebwerken Safran will in diesem Jahr weltweit 12.000 Mitarbeiter einstellen, davon 3.000 in Frankreich. Der Luftverkehr erhole sich, und der Auftragseingang sei dynamisch, sagte CEO Olivier Andries der Zeitung Le Figaro am Sonntag.

Tesla lieferte 2021 fast 1 Mio Autos aus - starkes 4Q

Tesla hat dank eines starken vierten Quartals im Gesamtjahr die Zahl der weltweit ausgelieferten Fahrzeuge um 87 Prozent auf fast 1 Million Autos gesteigert. Wie der Elektrofahrzeughersteller am Sonntag mitteilte, hat er im Schlussquartal mehr als 308.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben.

Zurich Insurance verkauft italienische Geschäfte an Gamalife

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich gab bekannt, dass seine Tochter Zurich Investments Life SpA ihr italienisches Lebens- und Rentenversicherungsgeschäft an den portugiesischen Versicherer Gamalife verkauft. Die Veräußerung an die Companhia de Seguros de Vida SA (Gamalife) dürfte die Schweizer Solvenztest-Quote (SST) des Konzerns auf pro-forma-Basis um 11 Prozentpunkte auf 214 Prozent erhöhen.

