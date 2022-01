2021 tätigten 54 Prozent der Befragten ihre Einkäufe hauptsächlich im Laden, während es 2019 noch 61 Prozent waren. Es gibt indes grosse Unterschiede bei den Produktekategorien.Bern - Mehr als die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer kauft weiterhin hauptsächlich im Laden ein. Doch der Online-Handel legt weiter zu. Dies zeigt eine am Montag veröffentlichte Umfrage der Swiss Retail Federation. So tätigten 2021 54 Prozent der Befragten ihre Einkäufe hauptsächlich in Läden, während es 2019 noch 61 Prozent waren. 36 Prozent gaben an, sowohl im Laden als auch online...

