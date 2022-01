Die Diskussion um Plutos Einstufung als Zwergplanet ist keine neue. Ein Forschungsteam in den USA hat sich auf Literaturrecherche begeben, um mit einem Blick in die Geschichte gegen die aktuellen Einordnungen zu argumentieren. Es war der letzte Tag einer Konferenz der Internationalen Astronomischen Union (IAU) im Jahr 2006, der Pluto den Planetenstatus kostete. Während ursprünglich eine einheitliche Planetendefinition mit zwei Kriterien geplant war, wurde der sogenannten Resolution B5 an diesem Tag noch ein Aspekt hinzugefügt. Mehr zum Thema Gibt es doch einen neunten Planeten? Jeff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...