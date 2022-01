RWE hat im nordrhein-westfälischen Herdecke einen Energiespeicher in Betrieb genommen, der auf gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien aus Elektroautos von Audi basiert. In den Batterien aus 60 E-Autos soll der neuartige Speicher auf dem Gelände des RWE-Pumpspeicherkraftwerks am Hengsteysee rund 4,5 MWh Strom speichern können. Jedes Batteriesystem wiegt rund 700 kg. Der Second-Life-Speicher steht in einer 160 Quadratmeter großen Leichtbauhalle. Die Installation der Batteriesysteme im Innern wurde im ...

