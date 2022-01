Die US-Notenbank hat vor Weihnachten ihr Ausstiegsszenario aus ihrer ultralockeren Geldpolitik skizziert. Demnach will die Federal Reserve beginnend ab heute das Volumen ihrer monatlichen Wertpapierkäufe um jeweils 30 Mrd. US-Dollar reduzieren. Bis zuletzt war eine Verringerung um 15 Mrd. US-Dollar vorgesehen. Damit wären die Käufe bis März auf null zurückgefahren. Überdies avisierte die Fed im kommenden Jahr drei Leitzinserhöhungen. 2023 werden wohl drei weitere folgen. Das ist eine Zeitenwende, denn damit ändern sich die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Konsumenten. Das Leihen von Geld wird wieder teurer. Das hat unmittelbar Einfluss auf die Bewertung von Unternehmen. Die Folge: Wachstumsprämien werden reduziert. Wer erst in einigen Jahren Aussicht auf Profite in Aussicht stellen kann, wird es schwerer haben als zuletzt. Der Prozess ist schon seit einigen Monaten im Gange. Er wird sich weiter beschleunigen, warum macht die FED das?

Den vollständigen Artikel lesen ...