Die Aktien von SAP, Lufthansa, Flatex Degiro und Cliq Digital waren im vergangenen Jahr die meistgehandelten Papiere in den deutschen Indizes DAX, MDAX, SDAX und Scale All Share. Das hat die Deutsche Börse heute mit Veröffentlichung ihrer Kassamarkt-Handelsstatistik für 2021 bekannt gegeben. Insgesamt wurde an den drei Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate Exchange im vergangenen Jahr ein Orderbuchumsatz von 1,9 Bio. Euro erzielt. 2020 waren es 2,1 Bio. Euro. Die Aktie mit dem größten Handelsvolumen auf Xetra 2021 war SAP mit 66,2 Mrd. Euro, gefolgt von Volkswagen mit 64,5 Mrd. Euro und Daimler mit 61,2 Mrd. Euro.

