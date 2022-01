Ganz eng wird es heute für Standard Lithium-Aktionäre. Schließlich rutscht die Aktie um rund fünf Prozent in die Tiefe. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 9,28 USD den Besitzer. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So reicht ein Plus von nur rund rund neun bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 10,11 USD. Die Luft knistert also förmlich!

Antizykliker haben nun die Chance auf einen Einstieg. Denn die Aktie gibt es heute vielleicht zum letzten Mal so günstig. Pessimisten freuen sich vermutlich über den Kursrutsch und sehen sich bestätigt.

