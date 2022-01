Für Tesla prognostiziert Loup Ventures, dass man die Konsenserwartungen für die Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2022 übertreffen wird. Tesla wird voraussichtlich 1,2 Mio. bis 1,3 Mio. Fahrzeuge für das Jahr ausliefern, was ein Wachstum von rd. 45 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Loup sieht für eine Aktie 2.500 $ als langfristiges Kursziel.



Die Bewertung basiert auf dem 6-Fachen des Umsatzes in 5 Jahren. Fundamental betrachtet sind wir weniger bullish, die Markttechnik spricht aber für die Aktie.



