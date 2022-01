DJ MÄRKTE EUROPA/Weiter fest - Iveco-Börsengang verläuft mau

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen halten am Montagnachmittag an den kräftigen Kursgewinnen fest, auch wenn sie etwas von den Tageshochs zurückkommen. Damit ist der Start ins neue Börsenjahr gelungen. Marktteilnehmer setzen europaweit auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung. Gesucht sind besonders Auto- und Fluglinienwerte. Die Umsätze sind aber weiter dünn. Denn die erste Januar-Woche ist traditionell in den meisten Ländern noch eine Urlaubswoche. Der DAX klettert um 0,8 Prozent auf 16.016 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,7 Prozent auf 4.328 Zähler.

Im Handel gibt es aber auch zurückhaltende Stimmen zu den Kursgewinnen an den Börsen: Dieses Phänomen habe man bereits häufiger in den vergangenen Jahren am ersten Handelstag beobachten können. Allerdings sage der erste Handelstag vergleichsweise wenig über die weitere Entwicklung aus. Typischerweise fließe zu Jahresbeginn neue Liquidität an die Märkte. Durch die steigende Zahl an automatisierten ETF-Käufen nehme dieses Phänomen an Bedeutung noch zu.

Datenkalender füllt sich langsam

Der Datenkalender füllt sich nach der Leere der vergangenen Tage etwas: Das Wachstum der Wirtschaftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat im Dezember wie erwartet etwas abgenommen. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) für diesen Sektor auf 58 (November: 58,4) Punkte. Damit wurde die erste Lesung bestätigt. In den USA wurde der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Dezember mit 57,7 fast bestätigt.

Unter den Einzelaktien stehen Iveco Group im Blick. Der italienische Konkurrent von Daimler Truck und Traton von Volkswagen feiert in Mailand ein schwaches Börsendebüt. Nach einem ersten Kurs bei 11,26 Euro handelt die Aktie aktuell mit 9,66 Euro deutlich niedriger. Iveco wurde zuvor vom Bau- und Landmaschinenkonzern CNH Industrial (-12,2%) ausgegliedert. Der Sektor der Autowerte ist dank guter Absatzzahlen von Tesla mit 2,6 Prozent der stärkste in Europa.

Kräftig gesucht ist auch die Branche der Fluglinien. Unter anderem steigen Lufthansa und Fraport um bis zu 7,7 Prozent und Air France KLM um 4,7 Prozent. Hier treibt eine positive Studie der Citigroup. Sie hat Lufthansa und Fraport gleich um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" erhöht.

Delivery Hero steigen um 0,4 Prozent nach der Bekanntgabe, die Mehrheit an der spanischen Lieferplattform Glovo gekauft zu haben. Nach Abschluss der Transaktion wird der Berliner Essenslieferdienst an Glovo rund 83,4 Prozent halten. Die Analysten von Jefferies sehen dies positiv, da die Berliner damit die laufende Konsolidierung anführten.

"Grüne" Kernkraft gesucht

In Paris steigen Energieversorger EdF um 3,3 Prozent. Für Siemens Energy geht es ebenfalls um 3,3 Prozent nach oben. Hier treibt die Einstufung von Atomkraft im Vorschlag der EU-Kommission als grüne Energie. Die Einordnung als nachhaltig würde dem Kernkraftwerkbetreiber Zugang zu günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten geben. Deutschland und Österreich kritisieren dies.

Positiv bei Adler Group kommt der Abschluss des Verkaufs von Wohn- und Gewerbeeinheiten an. Die Aktien klettern 6,7 Prozent. Nachdem die Aktie 2021 auch wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens abverkauft worden war, steht nun der Schuldenabbau im Fokus. Adler hat nun über 15.000 Einheiten an eine Tochtergesellschaft der LEG Immobilien verkauft und damit netto rund 800 Millionen Euro erlöst.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.338,65 +0,9% 40,24 +0,9% Stoxx-50 3.836,67 +0,5% 18,21 +0,5% DAX 16.044,39 +1,0% 159,53 +1,0% MDAX 35.494,24 +1,1% 370,99 +1,1% TecDAX 3.920,89 +0,0% 0,72 +0,0% SDAX 16.739,33 +2,0% 324,66 +2,0% FTSE 0,00 0% 0,00 0% CAC 7.229,85 +1,1% 76,82 +1,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,15 +0,03 +0,43 US-Zehnjahresrendite 1,60 +0,08 +0,68 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1306 -0,6% 1,1337 1,1325 -0,6% EUR/JPY 130,34 -0,5% 130,75 130,39 -0,4% EUR/CHF 1,0384 +0,2% 1,0368 1,0352 +0,1% EUR/GBP 0,8403 -0,0% 0,8398 0,8390 +0,0% USD/JPY 115,28 +0,2% 115,33 115,14 +0,2% GBP/USD 1,3454 -0,6% 1,3501 1,3498 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,3743 +0,2% 6,3616 6,3753 +0,3% Bitcoin BTC/USD 46.852,72 -0,9% 46.995,21 47.291,36 -1,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,58 75,21 +0,5% 0,37 +0,5% Brent/ICE 78,17 77,78 +0,5% 0,39 0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,94 1.829,51 -1,3% -23,57 -1,3% Silber (Spot) 22,95 23,31 -1,6% -0,36 -1,6% Platin (Spot) 946,38 970,50 -2,5% -24,12 -2,5% Kupfer-Future 4,35 4,46 -2,6% -0,12 -2,6% ===

