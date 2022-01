Im gesamten Jahr kommt der Elektroauto-Hersteller auf gut 936'000 Auslieferungen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020. Die Tesla-Aktien starteten dank der Rekordzahlen mit einem Kurssprung ins neue Jahr.Austin - Tesla hat im vergangenen Quartal einen Rekord bei seinen Auslieferungen aufgestellt. Der Elektroauto-Hersteller brachte in den letzten drei Monaten des Jahres 308 600 Fahrzeuge an die Kunden. Im gesamten Jahr kommt Tesla damit auf gut 936 000 Auslieferungen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020. Der Vorreiter bei der Auto-Elektrifizierung will auf lange Sicht ein jährliches Plus...

