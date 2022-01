Für Verunsicherung am Markt sorgt weiter die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus.Frankfurt - Der Euro ist am Montag zum US-Dollar unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fällt unter 1,13 und notiert am späten Nachmittag auf 1,1298 Dollar. Gegenüber dem Franken konnte der Euro allerdings etwas zulegen - der Kurs liegt bei 1,0387 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9195 Franken und damit klar mehr als zum Ende letzter Woche. Für Verunsicherung am Markt sorgt weiter die...

Den vollständigen Artikel lesen ...