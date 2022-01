SUNNYVALE, Kalifornien, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die eGain Corporation (NASDAQ: EGAN (http://www.nasdaq.com/symbol/egan)), ein führender Anbieter von Cloud-Plattformen für Automatisierung in der Kundenbindung, hat heute die Gewinner der eGain 2021 Econet Partner Awards für die Region EMEA bekanntgegeben.



Die Gewinner werden basierend auf Marktpräsenz, Gebietssachkenntnis, Kundenorientierung und Erfolgsbilanz ausgewählt. Im Jahr 2021 wurde das eGain Econet Partnernetzwerk (https://www.egain.com/partners/) erheblich ausgebaut, um die wachsende Nachfrage nach wissensbasierten Lösungen zur Kundenbindung im Unternehmens- und Regierungssektor zu bedienen.

Die Gewinner der eGain 2021 Econet Partner Awards für die Region EMEA sind:

Partner des Jahres 2021: BT (https://www.bt.com/about)



Neuer Partner des Jahres 2021: Connect (https://www.weconnect.tech/)



"Unser expandierendes Partner-Ökosystem bietet Unternehmen innovative, sichere und skalierbare Cloud-Lösungen", so Hugo De Pree, VP of Sales, EMEA. "Herzlichen Glückwunsch an BT und Connect zu diesem Erfolg und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im Jahr 2022 und darüber hinaus!"

Über eGain

Unsere wissensbasierte Software automatisiert Digital-First-Erfahrungen für Unternehmen und Regierungsbehörden. Mit KI angereichert und mit führenden CRM- und Contact-Center-Systemen vorverbunden, ermöglicht die erstklassige Customer-Engagement-Plattform von eGain auf einfache Weise Kundenerfahrungen mit virtueller Unterstützung, Kunden-Self-Service und modernen Agenten-Tools. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.eGain.com (http://www.egain.com/).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und -Slogans sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Medienkontakt von eGain

Michael Messner

E-Mail: press@egain.com

Telefon: +1 408 636 4514