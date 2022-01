Samsung hat im Zuge der CES 2022 das Galaxy S21 FE offiziell enthüllt. Das erste Smartphone des Konzerns mit Android 12 ab Werk ist in der gehobenen Mittelklasse oder unteren Oberklasse verortet und kostet in etwa so viel wie das Galaxy S21. Seit einem halben Jahr schon geistert das Galaxy S21 FE durch die Gerüchteküche. Angeblich sollte es schon vor Monaten offiziell enthüllt werden, doch Samsung hatte wohl immer wieder den Launchtermin verschoben. Nun hat der Hersteller sein zweites globales Modell der Fan-Edition-Reihe anlässlich der CES 2022 in Las Vegas präsentiert. Laut Hersteller basiert das neue Modell auf dem Feedback der ...

