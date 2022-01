Was für ein starker Jahresauftakt für Tesla. Die Aktie des Elektroautobauers gewann am Montag mehr als 13 Prozent auf 1.199,78 Dollar. Damit notiert sie nur noch knapp unter dem im November bei 1.243,49 Dollar markierten Allzeithoch. Beflügelt wurde die Aktie von starken Absatzzahlen.Tesla hat im vergangenen Quartal einen Rekord bei seinen Auslieferungen aufgestellt. Der Elektroauto-Hersteller brachte in den letzten drei Monaten des Jahres 308.600 Fahrzeuge an die Kunden. Im gesamten Jahr kommt ...

