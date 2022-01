DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

UNIPER - Der Energiekonzern Uniper bereitet sich mit der Trennung von Schichtmannschaften auf die anrollende Omikronwelle vor: "Unsere Kraftwerke und Gasspeicher werden 24 Stunden und sieben Tage die Woche gefahren, die Mannschaften in den Betrieben können nicht aus dem Homeoffice arbeiten. Wir separieren konsequent unsere Schichten, damit Ausbrüche in der einen Schicht von der anderen aufgefangen werden können", sagte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach. Die Kasernierung von Kraftwerksmitarbeitern sei aber nicht vorgesehen: "Wir haben aber nicht vor, Mitarbeiter zu kasernieren. Die Impfquote ist hoch", so Maubach. (Rheinische Post)

MERCEDES - Der Stuttgarter Autohersteller Mercedes will die Entwicklungszeiten für neue Autos drastisch beschleunigen. Künftig sollen neue Modelle bereits in 40 Monaten fertig sein, sagte Entwicklungsvorstand Markus Schäfer dem Handelsblatt. Bislang braucht Mercedes im Schnitt 58 Monate für ein neues Auto. Möglich werden soll das mit schnelleren Arbeitsprozessen, die am Forschungsfahrzeug EQXX ausprobiert wurden. Mercedes präsentiert das Auto erstmals auf der Konsumgütermesse CES in Las Vegas. Das E-Auto soll eine Reichweite von rund 1.000 Kilometern haben. (Handelsblatt)

