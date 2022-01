Die Anklage warf Elizabeth Holmes vor, Geldgeber bewusst hinters Licht geführt zu haben, um an die Investitionen für Theranos zu kommen.San Jose - Die einstige US-Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes ist des Betrugs an Investoren schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen sahen vier von insgesamt elf Anklagepunkten als erfüllt an, wie aus Gerichtsunterlagen in der Nacht zum Dienstag hervorging. Holmes hatte das letztlich gescheiterte Bluttest-Startup Theranos gegründet und mehrere hundert Millionen Dollar bei Investoren...

