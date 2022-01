DJ EUREX/Bund-Future mit technischer Erholung

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im frühen Handel nach oben. Nach der Schwäche der vergangenen Tage wird das Plus von Marktteilnehmern als technische bedingte Erholung eingestuft. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 22 Ticks auf 170,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,8 Prozent und das -tief bei 170,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25241 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 10 Ticks auf 133,13 Prozent.

Am Nachmittag dürfte der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA im Fokus stehen. Die Vorgaben vonseiten der regionalen US-Industriebarometer werten die Marktstrategen der Helaba als durchwachsen. Während zum Beispiel der Empire-State-Index unerwartet stieg, sackte der Philly-Fed-Index ab, hielt sich aber noch klar im Wachstumsbereich. Auch der Chicago-PMI konnte zulegen, ebenso wie der Index der Richmond-Fed, so dass insgesamt von einem ISM-Index etwa auf Vormonatsniveau ausgegangen wird.

