VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 04. Januar 2022. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") freut sich, ein Update zu seinem Beteiligungsunternehmen FusionOne Energy Corp. ("FusionOne") zu geben, nachdem das Unternehmen den Kauf von 5 % von FusionOne im April 2021 und ein anschließendes Update zu FusionOne im Mai 2021 bekannt gegeben hat.

FusionOne ist ein Hersteller von Technologien in erster Linie für die Umwandlung von Kunststoffabfällen in Wasserstoff und sauberen Strom mit proprietären, patentierten Technologien zur thermischen Verarbeitung von Kunststoffen und anderen Kohlenstoffmaterialien zu sauberem "weißen" Wasserstoff und Strom. FusionOne hat seine Bemühungen zur Kommerzialisierung seines HydroPlas Reactor? mit Kunststoff-Polymer-Rohstoffen und einer Reihe anderer kohlenstoffbasierter Abfallrohstoffe fortgesetzt und ist auf dem besten Weg, das erste System wie geplant und wie von PowerTap angekündigt im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb zu nehmen. Die Installation des ersten Reaktors wird 2022 im rohstoffreichen Detroit, Michigan, erfolgen. Die endgültigen Komponenten werden Ende Februar 2022 zur vollständigen Inbetriebnahme des Systems eintreffen. FusionOne hat sich auf die Sicherung seiner Lieferkette in Nordamerika konzentriert und freut sich über den Aufbau starker Beziehungen mit wichtigen Komponentenlieferanten, die in der Lage sind , die Wachstumspläne von FusionOne in den kommenden Jahren zu erfüllen. Weitere Standorte werden voraussichtlich Anfang 2022 bekannt gegeben.

"Während wir die Herstellung des HydroPlas Reactor? abgeschlossen haben, haben wir uns aktiv mit führenden Wasserstoffunternehmen, insbesondere in den USA und in den europäischen Wasserstoffmobilitätssektoren, zusammengetan, um wichtige Beziehungen aufzubauen und zusätzliche Standorte für den Einsatz unseres Reaktors an strategisch wichtigen Standorten zu identifizieren. Wir unterstützen dadurch die Bemühungen globaler Regierungen, die sich auf die Bekämpfung des Klimawandels konzentrieren", kommentierte der CEO von FusionOne, Elliott Talbott. "Wir bei FusionOne sehen uns als Schlüsselkomponente dieser Strategien und der Entwicklung der Infrastruktur und der Wasserstoffversorgungskette, die zur Unterstützung dieser Regierungen erforderlich sind."

PowerTap-CEO Raghu Kilambi bemerkte: "Obwohl PowerTap sich derzeit auf den Einsatz der Produktion von blauem Wasserstoff konzentriert, erkennen wir an, dass andere Formen der Wasserstoffproduktion in verschiedenen Regionen je nach lokalem Kontext und Umgebung angemessen sein können."

FusionOne ist ein privates End-to-End-Technologie- und Betriebsunternehmen, das sich auf erneuerbare Energien, Wasserstofferzeugung und thermische Verarbeitungstechnologien spezialisiert hat. Der Einsatz ihres kommerziellen Systems wird dazu führen, dass Tausende von Tonnen Abfall in einen sauberen und rentablen Energiestrom umgeleitet werden. Das Team von FusionOne bringt jahrzehntelange Erfahrung mit neuen Technologien sowie Forschung und Entwicklung in die fortschrittlichsten Lösungen für den Energiesektor ein. Bei Interesse an den Technologien von FusionOne besuchen Sie: https://www.fusionone.co

PowerTap Hydrogen Capital Corp. installiert über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") eine Wasserstoffproduktions- und Abgabeinfrastruktur in den USA. PowerTaps patentierte Lösung wurde über 20 Jahre entwickelt. PowerTap vermarktet jetzt sein Produkt des blauen Wasserstoffs der dritten Generation, das sich auf die Betankungsbedürfnisse der Automobil- und Langstrecken-Lkw-Märkte konzentrieren wird, denen die Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur fehlt. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich zugängliche Wasserstofftankstellen, wobei die meisten bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von industriellen Herstellern beziehen, die den Wasserstoff mittels Tanklaster zu den einzelnen Tankstellen transportieren.

PowerTap Hydrogens Stammaktien sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der Website der NEO Exchange unter: https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE#!/market-depth

