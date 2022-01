DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, 4. Januar 2021 - Core Assets Corp. ("Core Assets" oder das "Unternehmen") (CSE:CC) (Frankfurt: 5RJ WKN:A2QCCU) (ISIN:CA 21871U 10 5) (OTCQB:CCOOF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") von 6.250.000 Anteilen (jeweils ein "Anteil") zu einem Preis von 0,24 $ pro Anteil mit einem Bruttoerlös von 1.500.000 $ arrangiert hat. Jeder Anteil besteht aus einer Stammaktie (eine "Aktie") am Kapital des Unternehmens und einem ganzen übertragbaren Aktien-Warrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum (das "Abschlussdatum") zu einem Ausübungspreis von 0,39 $ pro Warrant-Aktie.

In Verbindung mit dem Angebot hat sich Crescat Capital LLC ("Crescat Capital") bereit erklärt, eine strategische Investition in Höhe von 1.070.000 $ (die "Crescat Capital-Investition") in das Unternehmen zu tätigen. Nach Abschluss der Crescat Capital-Investition hat Crescat Capital die Option, sich an zukünftigen Finanzierungen des Unternehmens zu beteiligen, um seine Beteiligung am Unternehmen aufrechtzuerhalten, solange es mehr als 3 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien hält.

Der President und CEO von Core Assets, Nick Rodway, erklärt dazu: "Wir freuen uns sehr, Crescat Capital als unseren ersten institutionellen Investor im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Die Liegenschaft Blue enthält eine völlig neue polymetallische Entdeckung an der Oberfläche, die weiterhin erstklassige Ergebnisse liefert, was das Unternehmen zu einer sehr attraktiven Investition macht. Die Tatsache, dass wir das Team von Crescat Capital dabei haben, ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir sehr solide geologische Programme im richtigen geologischen Terran und im richtigen Jurisdiktion durchgeführt haben. Wir freuen uns darauf, unser geologisches Team mit einer hochwertigen, langfristigen finanziellen Unterstützung weiter zu verstärken."

Der geologische und technische Direktor von Crescat Capital, Quinton Hennigh, meint dazu: "Durch die Explorationsarbeiten vor Ort im Jahr 2021 scheint Core Assets Corp. auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Blue im Norden von British Columbia eine bedeutende CRD [Karbonat-Verdrängungsgestein]-Entdeckung gemacht zu haben. Zahlreiche Aufschlüsse von Sulfid-Mantos und -Schloten wurden identifiziert und über ein 6 km breites Gebiet im Gebiet Silver Lime beprobt, das vor kurzem aufgrund des zurückgehenden Packeises in dieser Region freigelegt wurde. Viele Proben ergaben einen Gehalt von +10 % kombinierte Basismetalle sowie lokal starke Silber- und Goldwerte. Diese Entdeckung stellt eine neue Art der Mineralisierung in dieser Region dar und steht vermutlich in Zusammenhang mit einem Porphyrsystem in der Tiefe. Wir von Crescat unterstützen gerne Entdeckungen im Frühstadium, vor allem solche, die wie Silver Lime ein außerordentliches Potenzial in großem Maßstab zu haben scheinen. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Core Assets zusammenzuarbeiten, während es Pläne für einen ersten Bohrtest im Jahr 2022 entwickelt."

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und darüber hinaus einer 18-monatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum, die in drei Tranchen von einem Drittel (1/3) der im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere alle sechs Monate ab dem Abschlussdatum aufgeteilt wird.

Der Erlös des Angebots wird voraussichtlich für weitere Explorationsprogramme auf der Liegenschaft Blue des Unternehmens und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Insider des Unternehmens können sich an der Emission beteiligen. Das Unternehmen geht derzeit nicht davon aus, dass es im Zusammenhang mit dem Angebot Vermittlungsgebühren zahlen wird.

Über Core Assets Corp.

Core Assets Corp. ist ein in der Akquisition und Entwicklung von Mineralprojekten in British Columbia, Kanada, tätiges Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt derzeit 100 % des Konzessionsgebiets Blue, das eine Grundfläche von ~108.337 Hektar (~1.083 km²) umfasst. Das Projekt liegt im Bergbaubezirk Atlin, einem berühmten Goldbergbau-Camp. Das Konzessionsgebiet Blue enthält eine große Strukturformation, die als "The Llewellyn Fault Zone, LFZ" (die Verwerfungszone Llewellyn "LFZ") bekannt ist. Diese Struktur ist ungefähr 140 Kilometer lang und erstreckt sich von der Scherzone Tally-Ho im Yukon aus nach Süden durch das Konzessionsgebiet bis zum Eisfeld Juneau im "Alaskan Panhandle" in den Vereinigten Staaten. Core Assets glaubt, dass das südliche Gebiet Atlin Lake und die LFZ seit den letzten großen Explorationskampagnen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurden. Die LFZ spielt eine wichtige Rolle in der Mineralisierung oberflächennaher Metallvorkommen auf dem Konzessionsgebiet. In den letzten 50 Jahren wurden wichtige Fortschritte im Verständnis von Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungsvorkommen, sowohl weltweit als auch im Golden Triangle von British Columbia, erzielt. Das Unternehmen hofft, diese Informationen auf seinem Konzessionsgebiet Blue nutzen zu können. Core Assets freut sich darauf, zu einem der bedeutendsten Explorationsunternehmen im Bergbaubezirk Atlin zu werden, und sein Team glaubt an wichtige Möglichkeiten zu Entdeckungen und Entwicklung in diesem Gebiet.

Für das Board of Directors

CORE ASSETS CORP.

"Nicholas Rodway"

President & CEO

Tel.: 604.681.1568

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft.. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen darüber, dass Core Assets in der Lage sein wird, das Angebot oder die Investition von Crescat Capital (bzw. deren jeweiligen Umfang) abzuschließen, sowie Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin ein geologisches Team von Weltklasse mit einem hochwertigen, langfristigen finanziellen Rückhalt aufzubauen. Es ist zu beachten, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehört, dass: das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, das Angebot abzuschließen; weitere Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden könnten; die Mineralien-Claims sich als nicht lohnend für weitere Ausgaben erweisen könnten; es keine wirtschaftlichen Mineralienressourcen geben könnte; Methoden, von denen wir dachten, dass sie effektiv wären, sich in der Praxis oder auf unseren Claims nicht bewähren könnten; wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, umweltbezogene und technologische Faktoren die operativen Betriebe, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens beeinflussen könnten; Die spezifischen Pläne des Unternehmens und der Zeitplan für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne können sich ändern; das Unternehmen hat möglicherweise aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie keinen Zugang zu Mineralien oder ist nicht in der Lage, diese zu erschließen; und das Unternehmen kann auch nicht genügend Mittel aufbringen, um seine Pläne durchzuführen. Der neue Coronavirus-Stamm COVID-19 birgt auch neue Risiken, die derzeit unbeschreiblich und unermesslich sind. Weitere Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risikofaktoren" in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden wir diese Risikofaktoren für zukunftsgerichtete Aussagen nicht aktualisieren.

Die CSE (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

