Ein Gruppe Forschender des DESY-Forschungsinstitut hat sich mit einer neuen Methode zur Einspeicherung von Wasserstoff befasst. Dabei setzen sie auf Nanostrukturen, anstatt auf hohe Drücke und niedrigere Temperaturen.Wasserstoff könnte bald in Pralinen und nicht mehr in 700 bar Drucktanks gelagert werden. Das ließ zumindest die bildhafte Beschreibung der Forschungsergebnisse eines Teams der Universität Hamburg erahnen. Die Forschenden des Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), einem Forschungszentrum mit Standorten in Hamburg und Zeuthen bei Berlin, konnten Wasserstoff mithilfe von Palladium ...

