Was passiert zum Jahresauftakt an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick den erfolgreichen Jahresauftakt an den Börsen beiderseits des Atlantiks. Wir schauen auf Superlativen bei APPLE und TESLA, ordnen eine interessante Personalie um den österreichischen EX Kanzler ein und bewerten die Kursabschläge bei MODENA und BIONTECH gestern. Außerdem im Fokus: Deutsche Touristik Werte und die Erwartungen für den Chip-Sektor.

Den vollständigen Artikel lesen ...