Nachdem die Jahresteuerung im Sommer 2020 wegen der Coronakrise noch bis auf -1,3% gefallen war, bewegt sie sich seit April 2021 wieder im positiven Bereich.Neuenburg - Die Inflation in der Schweiz verharrt auf vergleichsweise hohem Niveau. Die Jahresteuerung kam im Dezember wie im Vormonat November bei +1,5 Prozent zu liegen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Zur Erinnerung: Im Sommer 2020 noch war die Jahresteuerung wegen der Coronakrise bis auf -1,3 Prozent gefallen. In den Monaten danach stiegen die Preise dann nach und...

Den vollständigen Artikel lesen ...