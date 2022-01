Das Leopold Museum bietet in Kooperation mit der Porr AG im Jahr 2022 erstmals die Porr Night an. Konkret ist ab 6. Jänner 2022 der Eintritt in das Museum jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 21 Uhr kostenlos. Im Rahmen der Dauerpräsentation "Wien 1900. Aufbruch in die Moderne" kann man in die Atmosphäre von "Wien um 1900" eintauchen. Die Ausstellung bietet spannende Einblicke in die außergewöhnlichen Leistungen in den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Architektur. Porr war führend an herausragenden Bauprojekten der Gründerzeit und der Wiener Moderne beteiligt, baute an der Ringstraße und für die Weltausstellung 1873 im Prater und errichtete das Gebäude der Oesterreichischen Nationalbank sowie das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...