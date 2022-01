Gerda Königstorfer, die ehemalige IR-Managerin von AT&S und Rosenbauer, ist seit Anfang Jänner Head of Group Communication beim Schweizer Zug-Hersteller Stadler. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang und beschäftigt an über 60 Servicestandorten rund 13 000 Mitarbeitende. Stadler ist seit 2019 an der SIX Swiss Exchange notiert und hat 2020 einen Umsatz in Höhe von 3,1 Mrd. Schweizer Franken erwirtschaftet.

