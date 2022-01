Zug (ots) -V-Kitchen bringt smarte Tipps für den Haushalt, vielseitige Rezepte und Inspiration aus der Gastgeber-Kunst unkompliziert auf das Smartphone. Partnerschaften mit bekannten Expert:innen sorgen für Würze und Qualität: Annemarie Wildeisen mit ausgewählten Rezepten, Tiptopf mit Premiere in digitaler Form, YouTube Star Marcel Paa oder die Highlights aus "Kochen unter 5 Franken". Mit dem integrierten Wochenplaner und der praktischen Rezeptsuche gibt V-Kitchen passionierten Hobby-Köch:innen oder Eltern ein Werkzeug in die Hand, besser zu kochen, effizienter zu planen und einzukaufen und dabei noch Foodwaste zu reduzieren. Die App lernt dank innovativer Technik ihre User:innen kennen und individualisiert die Inhaltsvorschläge. V-Kitchen hat nach dem ersten erfolgreichen Jahr wertvolle Erfahrungen gesammelt und startet mit ambitionierten Vorhaben in das Jahr 2022.Ausgewogene Januar-Küche: Gut bekömmlich, auch für's Budget und die UmweltWer nach den sündigen Festtagen die Kalorien-Uhr wieder auf null stellen möchte, oder wem das finanzielle Januarloch auf den Magen schlägt, ist mit V-Kitchen gut beraten: Wie wir aus den Profiküchen wissen, Planung und Mise-en-Place ist alles. Auch der Umwelt kommt das intelligente Einsetzen von Lebensmitteln zugute. Gemäss WWF werden durch Lebensmittel, die in Schweizer Haushalten weggeschmissen werden, pro Jahr 1,8 Millionen Tonnen CO2 produziert. Mit einem Wochenplaner die Menüs vorauszuplanen, mit Einkaufsliste einzukaufen und aus einmal Kochen mehrere feine Mahlzeiten zu zaubern, spart Geld, Zeit und Ressourcen. Ein ausgewogener, günstiger Wochenplan muss nicht kompliziert sein und wirkt Wunder. App herunterladen und mit dem "Januar-Menüplan: Familienfreundlich, ausgewogen & günstig" direkt testen: https://www.v-kitchen.ch.Beliebtestes Rezept 2021: Spaghetti Carbonara mit Rahm "Swiss Style"Die V-Kitchen-App User:innen schätzen die Vielfalt an Themen. So haben im letzten Jahr die Artikel zu einer klimafreundlichen Woche, Tipps für Pilze und Wissenswertes zu Superfoods die Rangliste der meistgelesenen Beiträge angeführt. Bei den beliebtesten Rezepten gibt es wenig Überraschungen: Spaghetti Carbonara im Swiss Style mit Rahm ist und bleibt der Klassiker - dicht gefolgt von Chääs-Hörnli und dem Käse-Gemüse-Küchlein.Swissness unter einem Dach mit starken PartnernDie Qualität der Inhalte auf V-Kitchen garantieren die Zusammenarbeit mit aktuell 19 namhaften Partnern aus der Schweiz - von modernen Influencern bis zu etablierten Klassikern. Ein Auszug:- TipTopf: Top Tipps und Rezepte aus dem bekanntesten Kochbuch der Schweiz in digitaler Form.- Annemarie Wildeisens Kochen: Die Grande Dame der Schweizer Küche kocht saisonal und ausgewogen.- Kids am Tisch: Schnelle und einfache Rezepte für glückliche und satte Familien.- Kochen unter 5 Fr.: Gut für das Budget und gut gekocht - das geht.- Luma: Eingefleischte Rezepte, Tipps und Tricks - damit das perfekte Fleischstück gelingt.- Marcel Paa: Einfach Backen mit Aargauer Bäcker-Konditor und Youtube-Star.- Kartoffel.ch: Die Vielseitigkeit der wandelbaren Knolle, Härdöpfel in allen Variationen.- Lidl: Kochen mit Lidl lohnt sich - bestes Preisleistungs- sowie Kochen-Genussverhältnis.- Farmy: Rezept auswählen, bestellen, fertig. Farmy bringt alle Zutaten bis an deine Haustür.Smarte Küche einfach gemacht: Die Vision von V-Kitchen by V-ZUGDie App lernt ihre User kennen und zeigt ihnen je nach Vorlieben und Geschmack die passenden Inhalte. Ob vegan, allergisch oder intolerant, ob Gemüse-Liebhaber:in oder Fleischgeniesser:in - V-Kitchen ist dank künstlicher Intelligenz individuell auf die Nutzer:innen abgestimmt. Mit dem Menüplan ist jederzeit alles im Griff und mit wenigen Klicks werden die Zutaten direkt nachhause geliefert. Wer mit V-ZUG-Küchen kocht, kann die Geräte direkt per Smartphone mit den Parametern aus dem Rezept bedienen. So sieht die Vision von V-Kitchen by V-ZUG aus. Die ersten Schritte sind getan, die Community wächst und das Team hinter der App arbeitet auf Hochtouren. Es bleibt spannend.Le Chef und sein innovatives TeamDie kreativen Köpfe hinter der V-Kitchen-App werden angeführt von Roman Bleichenbacher, bekannt als Gründer der beliebten App CodeCheck: Produkt Scanner. "Für mich ist eine App erst dann wirklich gut, wenn sie einen echten Mehrwert für das Leben bietet. Mit V-Kitchen ist es unsere Vision, einen umfassenden Foodie-Coach für den Alltag zu entwickeln." Erst letztes Jahr wurde die App gelauncht und kurz vor Silvester konnte bereits auf 30'000 Downloads angestossen werden. "Unsere Ziele sind ambitioniert, aber wir sind auf dem besten Weg", sagt Bleichenbacher, denn der Plan für 2022 hat es in sich.Das Jahr 2022 wird kochend heissLaufend kommen neue Tipps, Artikel, Inspirationen und Rezepte hinzu - Gespräche mit weiteren Küchenprofis versprechen neue Partnerschaften. Ab Frühjahr 2022 kann V-Kitchen im Browser genutzt werden, womit die Möglichkeiten der Verwendung und der Nutzung stark erweitert und vereinfacht wird. Zusammen mit der wachsenden Community soll so die App die Schweizer Küchen erobern. Stay tuned, wenn es heisst "V kocht die Schweiz."Über V-KitchenV-Kitchen ist der Foodie-Coach von V-ZUG AG im App-Format. Intelligente Features für Wochenplanung, Einkäufe und Rezepte aus der V-Kitchen-Community sorgen für mehr Abwechslung am Tisch und einen nachhaltigeren Haushalt. Die Qualität der Inhalte auf V-Kitchen garantiert die Zusammenarbeit mit aktuell 19 namhaften Partnern aus der Schweiz.