Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Paion-Aktionäre. Der Kurs rauscht nämlich rund vier Prozent in den Keller. Mittlerweile wechseln die Papiere schon für 1,22 EUR den Besitzer. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2022!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Mit diesem Abverkauf ist die Lage nun durchaus angespannt. Der Sicherheitsabstand zur nächsten Unterstützung hat sich nun nämlich noch einmal verringert. Ein weiterer Rutsch von rund fünf Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Bei 1,16 EUR liegt dieser Haltegriff. Die Gemengelage ist also hochspannend.

Anleger, die für Paion mittel- und langfristig bullish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...