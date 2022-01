In 3 Sätzen Enbridge und Medical Properties Trust werden derzeit sehr günstig gehandelt. Und das, obwohl beide Unternehmen in gutem Tempo wachsen. Aufgrund ihrer absurd günstigen Bewertungen bieten beide eine überdurchschnittliche Dividendenrendite. Der S&P 500 wird derzeit mit dem fast 21-Fachen seiner voraussichtlichen Gewinne gehandelt, was annähernd dem höchsten Stand seit 20 Jahren entspricht. Das macht es für Anleger schwerer zu erkennen, wohin sie ihr hart verdientes Geld stecken sollen. ...

