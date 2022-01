Zug (ots) -Wohin möchte ich gehen? Fehlt der Mut, Neues oder lange Ersehntes anzupacken? Trauen wir uns Grosses zu! Alles fängt beim kleinen Mut an, der im Tun zu einem immer grösseren Mut wird. Dabei gibt es einen göttlichen Verbündeten, der uns liebevoll Hilfe und Lenkung geben will, ohne uns zu manipulieren.Helen Müller-Frei, geb. 1945, ist Mutter eines Sohnes und Großmutter. Ihre innige Beziehung und Liebe zu Gott trieb sie dazu, Bücher zu schreiben. Sie begann, ihre Streifzüge durch die Bibel mit kurzen Inputs lebensnah und mutmachend in heutigen Bezug zu bringen. Mit "Kleiner Mut, wohin?" will sie den Menschen Mut machen, sich mehr zuzutrauen und Großes zu wagen.Kleiner Mut, wohin?, Helen Müller-Frei, erschienen im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft (http://www.literaturgesellschaft.ch)ISBN: 978-3-03883-020-7,Taschenbuch, 138 Seiten, 15,80 CHF/ 20,50 EuroPressekontakt:Rodja SmolnySchweizer LiteraturgesellschaftRosenbergweg 7a6300 Zug0041 41 - 55 205 34marketing@literaturgesellschaft.chOriginal-Content von: Schweizer Literaturgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159146/5113163