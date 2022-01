Die Jahresanfangsrally an Europas Börsen geht weiter. Der breit gefasste Index Stoxx600 stieg am Dienstag um bis zu 0,7 Prozent und verbuchte mit 493,64 Punkten den zweiten Tag in Folge ein Rekordhoch. Dax und EuroStoxx50 legten jeweils etwa ein halbes Prozent auf 16.080 beziehungsweise 4358 Zähler zu.

